Алип оценил первый год в составе «Зенита»

Центральный защитник «Зенита» Нуралы Алип поделился впечатлениями от первого года в петербургском клубе.

Футболист перебрался в Россию 16 февраля 2022 года.

С тех пор он провел 20 матчей без голевых действий.

В декабре «Зенит» выкупил Алипа за 2 миллиона евро и заключил с ним контракт по схеме «2,5+1».

– Как бы вы оценили год, который провели в «Зените»?

– Он прошел успешно. Конечно, всегда хочется получать больше игровой практики, но это достигается через работу.

Очень рад, что стал чемпионом России и обладателем Суперкубка, провел весь матч на поле против «Спартака», который мы 4:0 выиграли.

В Казахстане, когда в сборную приезжал, все меня поздравляли. Многие у нас в стране давно следят за российским футболом и болельщиков сине-бело-голубых теперь точно стало больше.

Мои друзья летом только в футболках «Зенита» двигаются, большинство с моей фамилией на спине!

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