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    «Реал» предложил 60 миллионов за Осимхена. «Наполи» хочет 150

    «Реал» намерен купить у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена.

    Как пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на издание El Nacional, мадридцы предложили за игрока 60 миллионов евро.

    • 24-летний игрок стоит на 10 миллионов дороже.
    • «Наполи» хочет выручить за Осимхена 150 миллионов.
    • В сезоне Серии А у Осимхена 15 матчей, 13 голов, 3 ассиста.

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    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3131

      m40 38 минут назад

      Сначала надо чемпионат выиграть, а потом уже игрока отпустить можно. За это время Осимхен ещё набьёт себе цену.

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      Рейтинг: +100011

      zigbert 41 минуту назад

      Великолепный нападающий. Именно сейчас расцвел его талант в Наполи.

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