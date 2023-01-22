«Реал» предложил 60 миллионов за Осимхена. «Наполи» хочет 150

Сначала надо чемпионат выиграть, а потом уже игрока отпустить можно. За это время Осимхен ещё набьёт себе цену.
«Реал» намерен купить у «Наполи» нападающего Виктора Осимхена.
Как пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на издание El Nacional, мадридцы предложили за игрока 60 миллионов евро.
- 24-летний игрок стоит на 10 миллионов дороже.
- «Наполи» хочет выручить за Осимхена 150 миллионов.
- В сезоне Серии А у Осимхена 15 матчей, 13 голов, 3 ассиста.
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