«Наполи» запросит 150 миллионов за Осимхена после трансфера Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

Вот кого Челси надо брать, а не Мудриков всяких с переплатой в пять раз.
Клубы АПЛ интересуются нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.
По информации Il Mattino, 24-летнего форварда хотят подписать «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл».
Из-за трансфера трансфера Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро «Наполи» запросит за Осимхена около 150 миллионов евро.
- Осимхен забил 13 голов в 17 матчах этого сезона.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
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