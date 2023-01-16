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    «Наполи» запросит 150 миллионов за Осимхена после трансфера Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

    Клубы АПЛ интересуются нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

    По информации Il Mattino, 24-летнего форварда хотят подписать «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл».

    Из-за трансфера трансфера Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро «Наполи» запросит за Осимхена около 150 миллионов евро.

    • Осимхен забил 13 голов в 17 матчах этого сезона.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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    Источник: Il Mattino

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    Сегодня, 19:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +407

      Shotlandets86 4 минуты назад

      Вот кого Челси надо брать, а не Мудриков всяких с переплатой в пять раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      neveldomha 31 минуту назад

      Держите парня. Есть все предпосылки для золота. Весь Неаполь в ожидании. А вы тут устроили аукцион

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +503

      Таврида 1 час назад

      Гонка вооружений выходит на новый уровень. Скоро за самого последнего лавочника из Серии В будут просить не меньше 10 лямов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      valsboston > Таврида 16 минут назад

      Тебе бы промолчать сТаврида . Глядишь из всех рыб был бы самым умным.

      0
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      Рейтинг: +503

      Таврида > valsboston 9 минут назад

      Тебе бы вообще не лезть, а то опять будешь выбитые зубы сломанной рукой собирать.

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