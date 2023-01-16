«Наполи» запросит 150 миллионов за Осимхена после трансфера Мудрика в «Челси» за 100 миллионов

Клубы АПЛ интересуются нападающим «Наполи» Виктором Осимхеном.

По информации Il Mattino, 24-летнего форварда хотят подписать «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл».

Из-за трансфера трансфера Михаила Мудрика в «Челси» за 70+30 миллионов евро «Наполи» запросит за Осимхена около 150 миллионов евро.

Осимхен забил 13 голов в 17 матчах этого сезона.

Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.

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