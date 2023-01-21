Дуарте в «Спартак» провожала семья из 11 человек

Защитник Алексис Дуарте отправился в расположение «Спартака».

В аэропорту парагвайца провожала семья в составе 11 человек. Фото опубликовано в социальной сети.

Парагвайский «Серро Портеньо» уже объявил, что Дуарте будет в «Спартаке».

22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

Дуарте присоединится к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию