Дуарте в «Спартак» провожала семья из 11 человек

Кормилец!Народная команда ему столько народных бабок отсыпЛет!Что еще 100 таких голодранцев можно на ноги поставить.
Защитник Алексис Дуарте отправился в расположение «Спартака».
В аэропорту парагвайца провожала семья в составе 11 человек. Фото опубликовано в социальной сети.
- Парагвайский «Серро Портеньо» уже объявил, что Дуарте будет в «Спартаке».
- 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
- Дуарте присоединится к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.
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