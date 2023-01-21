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    Дуарте в «Спартак» провожала семья из 11 человек

    Защитник Алексис Дуарте отправился в расположение «Спартака».

    В аэропорту парагвайца провожала семья в составе 11 человек. Фото опубликовано в социальной сети.

    • Парагвайский «Серро Портеньо» уже объявил, что Дуарте будет в «Спартаке».
    • 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • Дуарте присоединится к «Спартаку» на сборах в ОАЭ.

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    Источник: «Бомбардир»

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    21.01.2023 23:31
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +4189

      mutabor0992 36 минут назад

      Кормилец!Народная команда ему столько народных бабок отсыпЛет!Что еще 100 таких голодранцев можно на ноги поставить.

      0
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      Рейтинг: +40

      BoevStas1 40 минут назад

      Очень жду этого трансфера,он может подскажет нашим как играть в защите,да и Джикия на его фоне расцветёт.Главное без травм.Удачи в команде

      0
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      Рейтинг: +16841

      Barmaleushka 42 минуты назад

      Меня весь цех провожал.

      – А меня весь факультет

      – А меня все казино (с)

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      Рейтинг: +4189

      mutabor0992 > Barmaleushka 38 минут назад

      ДМБ.

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      Рейтинг: +3771

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Целая футбольная команда!

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      Рейтинг: +1565

      Красногвардейчик 1 час назад

      Как в последний путь))

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