Евсеев пожаловался на отсутствие интереса к своему клубу

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев недоволен уровнем внимания к своему клубу.

«Шинник» никому не интересен. Со мной в Ярославле вообще никто не разговаривает. Не знаю, почему», – сказал Евсеев в эфире Первого канала.

Сейчас «Шинник» проводит сбор в Турции.

«Шинник» идет в Первой лиге 9-м.

Евсеев принял ярославцев в 2021 году и за 1 сезон вернул их в Первую лигу.

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