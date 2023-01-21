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    Евсеев пожаловался на отсутствие интереса к своему клубу

    Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев недоволен уровнем внимания к своему клубу.

    «Шинник» никому не интересен. Со мной в Ярославле вообще никто не разговаривает. Не знаю, почему», – сказал Евсеев в эфире Первого канала.

    • Сейчас «Шинник» проводит сбор в Турции.
    • «Шинник» идет в Первой лиге 9-м.
    • Евсеев принял ярославцев в 2021 году и за 1 сезон вернул их в Первую лигу.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12893

      Алексей З 53 минуты назад

      Вадик , вы в золотой середине , ни на что не претендуете, о каком интересе идёт речь ? Команду содержат , зарплату платят вовремя , ну что тебе ещё надо ?

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