«Топ-игрок». Уткин оценил дебют Мудрика в «Челси»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о дебюте форварда «Челси» Михаила Мудрика в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).
«Я смотрел, надеясь на дебют Мудрика, и он состоялся.
Единственный существенный вывод: все его скиллы, многочисленные и яркие, вполне спокойно выдержат переход на новый уровень. Рейд в штрафную через Джо Гомеса и Джеймса Милнера был восхитителен по исполнению.
Это топ-игрок», – написал Уткин.
- Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.
- Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.
- «Челси» идет в АПЛ 10-м.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: телеграм-канал Василия Уткина