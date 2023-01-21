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    «Топ-игрок». Уткин оценил дебют Мудрика в «Челси»

    Видеоблогер Василий Уткин высказался о дебюте форварда «Челси» Михаила Мудрика в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

    «Я смотрел, надеясь на дебют Мудрика, и он состоялся.

    Единственный существенный вывод: все его скиллы, многочисленные и яркие, вполне спокойно выдержат переход на новый уровень. Рейд в штрафную через Джо Гомеса и Джеймса Милнера был восхитителен по исполнению.

    Это топ-игрок», – написал Уткин.

    • Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.
    • Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.
    • «Челси» идет в АПЛ 10-м.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 18:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3330

      FRZZ 37 минут назад

      Конечно топ игрок, в Челси же не дураки работают.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 48 минут назад

      Пока согласен с Васей. Тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить парня

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