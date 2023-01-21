«Топ-игрок». Уткин оценил дебют Мудрика в «Челси»

Видеоблогер Василий Уткин высказался о дебюте форварда «Челси» Михаила Мудрика в матче 21-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (0:0).

«Я смотрел, надеясь на дебют Мудрика, и он состоялся.

Единственный существенный вывод: все его скиллы, многочисленные и яркие, вполне спокойно выдержат переход на новый уровень. Рейд в штрафную через Джо Гомеса и Джеймса Милнера был восхитителен по исполнению.

Это топ-игрок», – написал Уткин.

Мудрик куплен на прошлой неделе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Еще 30 миллионов «Шахтер» может получить в виде бонусов.

«Челси» идет в АПЛ 10-м.

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