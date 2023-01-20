Полиция арестовала Алвеса. Он подозревается в сексуальных домогательствах

Сегодня, 20 января, экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес был задержан полицией Каталонии.

После ареста его на полицейской машине доставили в суд, где будет приниматься решение о целесообразности содержания под стражей.

39-летнего футболиста обвинили в сексуальных домогательствах.

Женщина утверждает, что бразилец засунул ей руку под нижнее белье.

Инцидент якобы произошел 30 декабря в ночном клубе Барселоны.

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