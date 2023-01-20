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    Полиция арестовала Алвеса. Он подозревается в сексуальных домогательствах

    Сегодня, 20 января, экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес был задержан полицией Каталонии.

    После ареста его на полицейской машине доставили в суд, где будет приниматься решение о целесообразности содержания под стражей.

    • 39-летнего футболиста обвинили в сексуальных домогательствах.
    • Женщина утверждает, что бразилец засунул ей руку под нижнее белье.
    • Инцидент якобы произошел 30 декабря в ночном клубе Барселоны.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1033

      Fialet 1 час назад

      Посмотришь западные фильмы, так там все бабы, даже школьницы, сексуальные маньячки, все мысли о еппле. А тут трусы потрогал и в тюрьму. Общество идиотов и лицемеров.

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      Рейтинг: +5631

      AtticusFinch 2 часа назад

      Идиотизм))месяц назад засунул - а чем она теперь это докажет?)))

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      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 3 часа назад

      Хорошо что женщина обвиняет... в наше время уже это радует

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