Полиция арестовала Алвеса. Он подозревается в сексуальных домогательствах

Посмотришь западные фильмы, так там все бабы, даже школьницы, сексуальные маньячки, все мысли о еппле. А тут трусы потрогал и в тюрьму. Общество идиотов и лицемеров.
Сегодня, 20 января, экс-защитник «Барселоны» Дани Алвес был задержан полицией Каталонии.
После ареста его на полицейской машине доставили в суд, где будет приниматься решение о целесообразности содержания под стражей.
- 39-летнего футболиста обвинили в сексуальных домогательствах.
- Женщина утверждает, что бразилец засунул ей руку под нижнее белье.
- Инцидент якобы произошел 30 декабря в ночном клубе Барселоны.
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