Чуамени публично извинился перед «Реалом» за поход на матч НБА во время игры своего клуба

Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени посетил матч НБА в Париже между «Детройтом» и «Чикаго» (108:126).

Одновременно с этой игрой проходил матч между «Реалом» и «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании.

«Прошу прощения у клуба, тренерского штаба, одноклубников и фанатов за мое присутствие на этом мероприятии в тот момент, когда мы проводили такой сложный матч в Кубке.

Я очень внимательно следил за тем, что происходило в Вильярреале, но я поступил неверно. Мне очень жаль», – написал Тчуамени в твиттере.

Чуамени не играет с 7 января из-за травмы.

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