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    Чуамени публично извинился перед «Реалом» за поход на матч НБА во время игры своего клуба

    Полузащитник «Реала» Орельен Чуамени посетил матч НБА в Париже между «Детройтом» и «Чикаго» (108:126).

    Одновременно с этой игрой проходил матч между «Реалом» и «Вильярреалом» (3:2) в Кубке Испании.

    «Прошу прощения у клуба, тренерского штаба, одноклубников и фанатов за мое присутствие на этом мероприятии в тот момент, когда мы проводили такой сложный матч в Кубке.

    Я очень внимательно следил за тем, что происходило в Вильярреале, но я поступил неверно. Мне очень жаль», – написал Тчуамени в твиттере.

    • Чуамени не играет с 7 января из-за травмы.

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    Источник: твиттер Орельена Чуамени

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    Сегодня, 12:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12252

      DeStar 4 минуты назад

      сначала я подумал " вот мразь" ,а потом прочитал что травма. так и не пофигу тогда?

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      Рейтинг: +21

      Napaleon Banapart 40 минут назад

      А в чем проблема то?

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