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    Дуглас Сантос назвал трех игроков, которые заслуживают стать капитаном «Зенита»

    Защитник «Зенита» Дуглас Сантос рассказал, кто может стать новым капитаном клуба из Петербурга.

    — Без Ловрена «Зенит» лишился капитана. Густаво Мантуан считает, что новым капитаном должен стать ты. А ты бы кого выбрал?

    — В «Зените» есть целый ряд игроков, которые по своему вкладу в историю клуба, по количеству проведенных за команду матчей, по личным и профессиональным качествам заслуживают носить звание капитана. Это и Кержаков, и Ерохин, и Кузяев.

    Но в действительности не только они, а каждый игрок должен иметь те характеристики, которые свойственны капитану. Каждый игрок должен в чем-то быть лидером, должен быть готов повести за собой команду в нужный момент. Команда, состоящая из лидеров, продолжит занимает лидирующие позиции.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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