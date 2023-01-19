Клуб АПЛ претендует на Кейлора Наваса

Вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас стал трансферной целью «Ноттингем Форест».
Клуб АПЛ ищет нового голкипера в связи с травмой Дина Хендерсона.
Костариканец открыт к смене команды, чтобы получать регулярную игровую практику. Его приоритет – продолжение карьеры в топ-5 лигах Европы.
- В этом сезоне Навас провел 1 матч за «ПСЖ» – в Кубке Франции 6 января.
- Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость футболиста – 5 миллионов евро.
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Источник: The Athletic