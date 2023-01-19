Уткин прокомментировал возможный трансфер Баринова в «Бешикташ»

Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что «Бешикташ» хочет купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«Баринов в самом продавабельном возрасте. Хорошо, что его знают в Европе. И вообще, наверное, пора. Не так много сейчас возможностей куда-то уехать российскому футболисту.

И вот «Бешикташ» говорит, что миллион с какими-то копейками на зарплату есть. А дальше цена. «Локомотив» говорит: хотим 15. «Бешикташ» говорит: у нас есть четыре. Сейчас слышал, что увеличили до пяти.

Но это всe вилами по воде. «Локомотиву» надо 15. А с чего вы решили, что этот футболист стоит 15? Наверное, потому, что Миранчука за 15 продали. Думаю, что такая ассоциация.

И негоже нынешнему менеджменту против того, который возглавлял ещe Василий Кикнадзе знаменитый, ни за что отпустивший Хвичу Кварацхелию...

Кому не хочется 15 вместо четырeх? А у «Бешикташа» есть четыре или пять. Вот это я понимаю, настоящий рынок. Вот это по-нашему, по-российски. Так мы ведeм дела. Посмотрим, что получится.

Пока история получается с одной стороны забавная, а с другой – драматичная. Футболисту-то хочется играть и расти», – сказал Уткин.

26-летний Баринов – воспитанник «Локо».

За главную команду дебютировал в мае 2015 года.

С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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