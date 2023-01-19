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    Уткин прокомментировал возможный трансфер Баринова в «Бешикташ»

    Журналист и блогер Василий Уткин высказался о том, что «Бешикташ» хочет купить полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

    «Баринов в самом продавабельном возрасте. Хорошо, что его знают в Европе. И вообще, наверное, пора. Не так много сейчас возможностей куда-то уехать российскому футболисту.

    И вот «Бешикташ» говорит, что миллион с какими-то копейками на зарплату есть. А дальше цена. «Локомотив» говорит: хотим 15. «Бешикташ» говорит: у нас есть четыре. Сейчас слышал, что увеличили до пяти.

    Но это всe вилами по воде. «Локомотиву» надо 15. А с чего вы решили, что этот футболист стоит 15? Наверное, потому, что Миранчука за 15 продали. Думаю, что такая ассоциация.

    И негоже нынешнему менеджменту против того, который возглавлял ещe Василий Кикнадзе знаменитый, ни за что отпустивший Хвичу Кварацхелию...

    Кому не хочется 15 вместо четырeх? А у «Бешикташа» есть четыре или пять. Вот это я понимаю, настоящий рынок. Вот это по-нашему, по-российски. Так мы ведeм дела. Посмотрим, что получится.

    Пока история получается с одной стороны забавная, а с другой – драматичная. Футболисту-то хочется играть и расти», – сказал Уткин.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12878

      Алексей З 2 часа назад

      Объективно , 5 очень хорошая цена за Баринова.
      По-мне , так у нас немало игроков сильнее его.
      Главное , что он сам хочет.

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