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    Два клуба из Бразилии могут стать партнерами «Зенита»

    «Зенит» может заключить договор сотрудничества с двумя бразильскими клубами. Об этом сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

    Ранее клуб заключил соглашение о сотрудничестве с «Кайратом».

    – Вы сказали, что заканчиваются переговоры о сотрудничестве с бразильскими коллегами. Речь о том, что еще одним партнером «Зенита» может стать «Коринтианс»?

    «Коринтианс» и «Фламенго». «Фламенго» мы пригласили на турнир памяти Юрия Морозова, который ежегодно проходит в нашей академии. Надеюсь, они смогут приехать. Потому что для молодых ребят и девчонок очень важно тренироваться не только в своей системе, но и получать более широкое представление о том, как развивается футбол во всем мире. Плюс очень важны человеческие контакты, знакомство с культурой, традициями. Это дает возможность внутреннего развития каждому игроку. Поэтому Бразилия у нас тоже один из основных векторов развития. И я уверен, что это не только игроки в основе «Зенита», но и другие формы сотрудничества, включая товарищеские игры, обмен тренерским опытом. Наши бразильские партнеры обладают такой же хорошей инфраструктурой, как и мы, а обмен опытом всегда идет на пользу.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.01.2023 23:27
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