«Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве

«Зенит» заключил партнерский договор с казахстанским «Кайратом».

«Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, касающееся детско-юношеского и женского футбола.

В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского Центра повышения квалификации тренеров.

Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.

Соглашение рассчитано на два года», – пояснил «Зенит».

«Зенит» лидирует в РПЛ.

В минувшем сезоне КПЛ «Кайрат» финишировал 4-м.

В декабре «Зенит» купил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

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