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    «Зенит» и «Кайрат» заключили соглашение о сотрудничестве

    «Зенит» заключил партнерский договор с казахстанским «Кайратом».

    «Генеральные директоры «Зенита» и казахстанского «Кайрата», Александр Медведев и Аскар Есимов, подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве, касающееся детско-юношеского и женского футбола.

    В рамках сотрудничества стороны планируют обмениваться опытом по методологии и оптимизации тренировочного процесса, подготовке к официальным играм, реабилитации футболистов после травм и игровых перерывов. Также планируется провести консультации для тренеров и специалистов, а также совместных семинаров и конференций на базе зенитовского Центра повышения квалификации тренеров.

    Кроме того, клубы договорились о проведении стажировок футболистов, футболисток, тренеров и других специалистов Академий; о проведении товарищеских матчей и турниров, а также о взаимодействии по вопросам селекционной работы, трансферов игроков и спортивной медицины.

    Соглашение рассчитано на два года», – пояснил «Зенит».

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • В минувшем сезоне КПЛ «Кайрат» финишировал 4-м.
    • В декабре «Зенит» купил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 12:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +131

      odessakmv 1 час назад

      не понял, что в Бразилии бразильцы закончились?

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