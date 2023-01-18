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    Семин назвал лучшего игрока 2022 года. Это не Хвича

    Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, кто по итогам 2022 года станет лучшим футболистом.

    «Лучшим игроком 2022 года станет Месси. Все видно невооруженным глазом. Конечно же, основное его достижение в прошлом году – титул чемпиона мира со сборной Аргентины.

    Я уверен, что именно Месси получит премию лучшего игрока от ФИФА. Лионель – единоличный фаворит», – сказал Семин.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12224

      Вомбат 36 минут назад

      Ну надо же, а мы все думали, как Бомбардир. То есть что для Семина лучший Хвича. А на втором месте Баринов. А на третьем Маринато. А всякие там Месси, Мбаппе и Холанды это потом.

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      Рейтинг: +1113

      Soccerdealer63 1 час назад

      Титул чемпиона мира - это КОМАНДНОЕ достижение... И, собственно, Кубок и золотые медали аргентинцы за это УЖЕ ПОЛУЧИЛИ... А, вот, ЛИЧНО.... Мбаппе получше будет...Включая ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ на мировом первенстве)))
      Понятно, что все находятся под гипнозом ситуации - "... ему уже СТОЛЬКО ЛЕТ, А ОН ДО СИХ ПОР НА САМОЙ ВЕРШИНЕ...". Понятно, кто ж спорит? Но чисто технически... Мбаппе сегодня уже сильнее...И ЭТО ВИДНО)))) В конечном итоге приз лучшему вручается не по возрастным категориям (до 20 лет, до 25. до 30, 35 и далее...) а В ОДНОЙ - АБСОЛЮТНОЙ! И сегодня это - Мбаппе, вне сомнений! Если опять отдадут Месси, то это будет....как и в 2021-ом ...ЗА КРАСИВЫЕ ГЛАЗА)))

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      Рейтинг: +24008

      DOCTOR PENALTY > Soccerdealer63 25 минут назад

      +++!!!

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