Семин назвал лучшего игрока 2022 года. Это не Хвича

Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, кто по итогам 2022 года станет лучшим футболистом.

«Лучшим игроком 2022 года станет Месси. Все видно невооруженным глазом. Конечно же, основное его достижение в прошлом году – титул чемпиона мира со сборной Аргентины.

Я уверен, что именно Месси получит премию лучшего игрока от ФИФА. Лионель – единоличный фаворит», – сказал Семин.

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