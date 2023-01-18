Семин назвал лучшего игрока 2022 года. Это не Хвича

Ну надо же, а мы все думали, как Бомбардир. То есть что для Семина лучший Хвича. А на втором месте Баринов. А на третьем Маринато. А всякие там Месси, Мбаппе и Холанды это потом.
Бывший тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин рассказал, кто по итогам 2022 года станет лучшим футболистом.
«Лучшим игроком 2022 года станет Месси. Все видно невооруженным глазом. Конечно же, основное его достижение в прошлом году – титул чемпиона мира со сборной Аргентины.
Я уверен, что именно Месси получит премию лучшего игрока от ФИФА. Лионель – единоличный фаворит», – сказал Семин.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно