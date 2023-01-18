«Бешикташ» сделает новое предложение «Локомотиву» по Баринову. Сумма вырастет в четыре раза

«Бешикташ» готовит второе предложение «Локомотиву» по трансферу полузащитника Дмитрия Баринова.

По информации «Матч ТВ», турецкий клуб готов заплатить за 26-летнего россиянина 5 миллионов евро. Ранее «Бешикташ» предлагал за Баринова 1,2 миллиона евро – в четыре раза меньше.

Не исключено, что турки также предложат прописать в контракте процент от перепродажи футболиста. В ближайшее время новое предложение должно быть отправлено в московский клуб.

«Бешикташ» ведет переговоры с Бариновым о контракте на три года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата – 1,5 миллиона евро в год – может вырасти до 2 миллионов за счет дополнительных бонусов за достижения. Эта сумма эквивалентна той, которую полузащитник получает в «Локомотиве».

По Transfermarkt Баринов стоит 9 миллионов.

Игрок – воспитанник «Локомотива».

Баринов брал с командой РПЛ, Кубок России.

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