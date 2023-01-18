«Вездесущий, как супермен». Лангович назвал лучшего игрока РПЛ

Защитник «Ростова» Андрей Лангович назвал лучшего футболиста РПЛ.

– Глеб (Данил Глебов – прим. «Бомбардира») держит необходимый баланс между молодыми и старшими футболистами. С молодыми он всегда на связи. Старается по максимуму помочь, где-то подсказать, дать совет. Думаю, капитаном «Ростова» он является заслуженно.

Это футболист с характером, за каждого из нас будет горой стоять как на поле, так и вне.

– Кто сейчас самый сильный игрок РПЛ?

– Назову Глебова. Он вездесущий, как супермен. Глеб на поле всегда превращается в супергероя.

Глебов забил 4 гола и отдал 4 ассиста в 23 матчах этого сезона.

Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.

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