Непомнящий: «На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Почему?»

Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о Fan ID в российском футболе.

«Тема с Fan ID для меня архисложная. Лично я паспорт болельщика не оформлял. Честно говоря, как мне кажется, нам необходимо проработать принципы подобных мер.

На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол — можно. Я вот этого никак не могу понять. Необъяснимо. Нам всем должны объяснить, почему так происходит.

Решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. Есть сторона, которая принимает эту санкцию, а есть сторона, которая не принимает. Как мне кажется, нужно искать определeнный компромисс, причeм как можно быстрее», — сказал Непомнящий.

Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.

Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.

С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.

Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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