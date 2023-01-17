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    Непомнящий: «На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол – можно. Почему?»

    Экс-тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался о Fan ID в российском футболе.

    «Тема с Fan ID для меня архисложная. Лично я паспорт болельщика не оформлял. Честно говоря, как мне кажется, нам необходимо проработать принципы подобных мер.

    На футбол без Fan ID нельзя, а на хоккей и баскетбол — можно. Я вот этого никак не могу понять. Необъяснимо. Нам всем должны объяснить, почему так происходит.

    Решение о введении Fan ID принималось, но не обсуждалось. Есть сторона, которая принимает эту санкцию, а есть сторона, которая не принимает. Как мне кажется, нужно искать определeнный компромисс, причeм как можно быстрее», — сказал Непомнящий.

    • Fan ID начали оформлять с июля 2022 года.
    • Изначально система работала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи.
    • С декабря она функционирует на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5333

      Дядя Серёжа 50 минут назад

      Обязательно на фигурное катание и хоккей с мячом

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