«Спартак» хочет закончить зимнюю трансферную компанию подписанием двух игроков

Я считаю норм будет. Ну и до летастанет ясно, нужен ли нам опорник. Мартинс должен себя либо проявлять либо...
Стали известны планы «Спартака» на зимнее трансферное окно.
Московский клуб хочет закончить сделки с двумя защитниками – Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем.
Вариант с покупкой опорного полузащитника в «Спартаке» решили отложить до лета.
- «Серро Портеньо» уже объявил о продаже Дуарте в «Спартак», однако российский клуб еще не подтвердил трансфер.
- Переговоры с «Бенфикой» по Таварешу находятся на финальной стадии.
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