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    «Спартак» хочет закончить зимнюю трансферную компанию подписанием двух игроков

    Стали известны планы «Спартака» на зимнее трансферное окно.

    Московский клуб хочет закончить сделки с двумя защитниками – Алексисом Дуарте и Томашем Таварешем.

    Вариант с покупкой опорного полузащитника в «Спартаке» решили отложить до лета.

    • «Серро Портеньо» уже объявил о продаже Дуарте в «Спартак», однако российский клуб еще не подтвердил трансфер.
    • Переговоры с «Бенфикой» по Таварешу находятся на финальной стадии.

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    Источник: Metaratings.ru

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    Сегодня, 20:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11448

      R_a_i_n 1 час назад

      Я считаю норм будет. Ну и до летастанет ясно, нужен ли нам опорник. Мартинс должен себя либо проявлять либо...

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