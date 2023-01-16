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    «Челси» готов купить Кайседо за 73 миллиона. «Брайтон» начнет переговоры только с 85 миллионов

    Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо может перейти в «Челси».

    Лондонский клуб готов заплатить 73 миллиона евро за 21-летнего эквадорца. «Брайтон» начнет переговоры, если за игрока предложат минимум 85 миллионов евро.

    • Кайседо забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах сезона.
    • Сообщалось, что прошлым летом «Ливерпуль» предлагал за эквадорца 42 миллиона фунтов.
    • Тогда экс-тренер «Брайтона» Грэм Поттер пошутил, что этой суммы хватит разве что на бутсы Кайседо.
    • Рыночная стоимость Кайседо – 38 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Бена Джейкобса

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1525

      Artemka444 31 минуту назад

      Всех покупают,но никого не продают,где там финансисты мира сего!!!!?

      0
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      Рейтинг: +1231

      ARSteven89 54 минуты назад

      Скоро Грэм Поттер скажет этому Тодду Боули: "Остолбеней" )))

      0
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      Рейтинг: +12249

      DeStar 1 час назад

      челси дикие конечно

      1
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      Рейтинг: +1501

      zarsm 1 час назад

      Пылесосят весь хлам просто

      1
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      Рейтинг: +100508

      sv1969 > zarsm 21 минуту назад

      Точно!Как не в себя))

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