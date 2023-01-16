«Челси» готов купить Кайседо за 73 миллиона. «Брайтон» начнет переговоры только с 85 миллионов

Полузащитник «Брайтона» Мойзес Кайседо может перейти в «Челси».
Лондонский клуб готов заплатить 73 миллиона евро за 21-летнего эквадорца. «Брайтон» начнет переговоры, если за игрока предложат минимум 85 миллионов евро.
- Кайседо забил 1 гол и отдал 1 ассист в 20 матчах сезона.
- Сообщалось, что прошлым летом «Ливерпуль» предлагал за эквадорца 42 миллиона фунтов.
- Тогда экс-тренер «Брайтона» Грэм Поттер пошутил, что этой суммы хватит разве что на бутсы Кайседо.
- Рыночная стоимость Кайседо – 38 миллионов евро.
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Источник: твиттер Бена Джейкобса