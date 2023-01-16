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    Стало известно, какую команду мог возглавить Слуцкий этой зимой

    Леонид Слуцкий мог стать главным тренером «Маккаби» Тель-Авив этой зимой.

    Руководство израильского клуба всерьез рассматривало кандидатуру российского специалиста, но в итоге сделало выбор в пользу другого тренера. «Маккаби» возглавил испанец Айтор Каранка.

    • «Маккаби» Тель-Авив занимает второе место в чемпионате Израиля
    • Слуцкий ушел из «Рубина» в ноябре 2022 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    16.01.2023 12:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +99935

      zigbert 16 января, 16:37

      Сейчас ему лучше отдохнуть и набраться сил. Слишком уж много нервных клеток было израсходовано.

      0
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      Рейтинг: +24005

      DOCTOR PENALTY 16 января, 13:26

      Слуцкий вынужден будет сделать паузу, чтобы забылся обсёр в Казани. Или принять простенькое дешёвое предложение.

      0
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      Рейтинг: +158

      eugen-han 16 января, 12:25

      Он мог возглавить команду Дзюбы, который остался без клуба.

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