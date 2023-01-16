Стало известно, какую команду мог возглавить Слуцкий этой зимой

Сейчас ему лучше отдохнуть и набраться сил. Слишком уж много нервных клеток было израсходовано.
Леонид Слуцкий мог стать главным тренером «Маккаби» Тель-Авив этой зимой.
Руководство израильского клуба всерьез рассматривало кандидатуру российского специалиста, но в итоге сделало выбор в пользу другого тренера. «Маккаби» возглавил испанец Айтор Каранка.
- «Маккаби» Тель-Авив занимает второе место в чемпионате Израиля
- Слуцкий ушел из «Рубина» в ноябре 2022 года.
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