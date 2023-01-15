Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Арсенал» вместо Мудрика может подписать Троссарда из «Брайтона»

    «Арсенал» ищет нового форварда после провала с покупкой нападающего «Шахтера» Михаила Мудрика. Он перейдет в «Челси».

    «Арсеналу» предложили Леонардо Троссарда из «Брайтона», который поссорился с главным тренером Роберто Де Дзерби. Игрок интересен лондонцам.

    • 28-летний Троссард стоит 30 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ у Троссарда 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
    • «Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Тоттенхэм» – «Арсенал»: стартовые составы на матч АПЛ
    «Барселона» намерена получить за Рафинью 100+ миллионов. Игрока хочет купить «Арсенал» 3
    Стало известно, чем предложение «Челси» по Мудрику лучше предложения «Арсенала» 1
    Источник: твиттер Николо Скиры

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:34
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1209

      сутулая собака и лисы 40 минут назад

      конфликтные игроки никому не нужны.
      хватило нам абамеянга и озиля.

      в брайтоне марш дубль ливерпулю сделал, он очень хорош.
      а не эти троссалтды.

      неужели на рынке больше нет хороших атакующих игррков?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6126

      Давид59 2 часа назад

      А сколько у него "с" в фамилии? Три или четыре?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1209

      сутулая собака и лисы > Давид59 44 минуты назад

      s_s

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11