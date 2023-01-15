«Арсенал» вместо Мудрика может подписать Троссарда из «Брайтона»

«Арсенал» ищет нового форварда после провала с покупкой нападающего «Шахтера» Михаила Мудрика. Он перейдет в «Челси».

«Арсеналу» предложили Леонардо Троссарда из «Брайтона», который поссорился с главным тренером Роберто Де Дзерби. Игрок интересен лондонцам.

28-летний Троссард стоит 30 миллионов евро.

В сезоне АПЛ у Троссарда 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.

«Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.

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