«Арсенал» вместо Мудрика может подписать Троссарда из «Брайтона»

конфликтные игроки никому не нужны.
хватило нам абамеянга и озиля.
в брайтоне марш дубль ливерпулю сделал, он очень хорош.
а не эти троссалтды.
неужели на рынке больше нет хороших атакующих игррков?
«Арсенал» ищет нового форварда после провала с покупкой нападающего «Шахтера» Михаила Мудрика. Он перейдет в «Челси».
«Арсеналу» предложили Леонардо Троссарда из «Брайтона», который поссорился с главным тренером Роберто Де Дзерби. Игрок интересен лондонцам.
- 28-летний Троссард стоит 30 миллионов евро.
- В сезоне АПЛ у Троссарда 16 матчей, 7 голов, 2 ассиста.
- «Арсенал» с отрывом лидирует в АПЛ.
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