Талалаев ответил, появился ли Дзюба в расположении «Торпедо»

Свободный агент Артем Дзюба пока не появился на сборе «Торпедо» в Турции. Об этом сообщил главный тренер москвичей Андрей Талалаев.

«Мы на сборах в Турции, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал Талалаев.

Для игрока готов полугодичный контракт.

За трансфер выступает президент «Торпедо» Илья Геркус.

«Торпедо» идет в РПЛ последним.

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