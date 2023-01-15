Талалаев ответил, появился ли Дзюба в расположении «Торпедо»

Талалаеву он точно не нужен.... хотя некоторые тренеры могли бы с ним справится, но контракт надо грамотно заключать, с условием расторжения по требованию тренера....
Свободный агент Артем Дзюба пока не появился на сборе «Торпедо» в Турции. Об этом сообщил главный тренер москвичей Андрей Талалаев.
«Мы на сборах в Турции, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал Талалаев.
- Для игрока готов полугодичный контракт.
- За трансфер выступает президент «Торпедо» Илья Геркус.
- «Торпедо» идет в РПЛ последним.
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