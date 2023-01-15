Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Талалаев ответил, появился ли Дзюба в расположении «Торпедо»

    Свободный агент Артем Дзюба пока не появился на сборе «Торпедо» в Турции. Об этом сообщил главный тренер москвичей Андрей Талалаев.

    «Мы на сборах в Турции, работаем. Дзюбы с нами нет», – сказал Талалаев.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис объяснил, почему клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу 3
    Первый тренер Дзюбы: «Артем мне говорил, что у него были варианты в Италии» 1
    «Никому не нужен, кроме «Торпедо». Вот и все». Кавазашвили – о Дзюбе
    Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +67005

      portero 2 часа назад

      Талалаеву он точно не нужен.... хотя некоторые тренеры могли бы с ним справится, но контракт надо грамотно заключать, с условием расторжения по требованию тренера....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23955

      DOCTOR PENALTY 3 часа назад

      "Дзюбы с нами нет",- сказал Талалаев и сплюнул через левое плечо. Неприятный момент для Талалаева, если Герпес навяжет это дерево тренеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +569

      Теркчанин 4 часа назад

      и кто пускает эти слухи?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11