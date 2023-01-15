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    Геркус – инициатор трансфера Дзюбы в «Торпедо». Талалаев сомневается в нужности игрока («Р-Спорт»)

    Нападающий Артем Дзюба близок к подписанию полугодичного контракта с «Торпедо».

    За трансфер выступает президент москвичей Илья Геркус. Однако главный тренер команды Андрей Талалаев сомневается, нужна ли клубу эта сделка.

    • Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
    • В ноябре он расторг контракт с турками.
    • Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20631

      derrik2000 5 минут назад

      Так, может, полено решило после окончания этого чемпионата "завязать" с футболом и игра за Торпедо - его "лебединая песня".
      В данном конкретном случае очень надеюсь, что свою "лебединую песню" полено споёт очень хорошо и ни разу не сфальшивит, внеся свой весомый вклад в то, чтобы такой популярный клуб, точнее, команда ТАКОГО клуба, "команда Стрельцова" не нырнула опять в первую лигу.

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      Рейтинг: +6903

      Semenycch 8 минут назад

      Конечно, клубу, который за 17 матчей забил целых 7 мячей лучший игрок последнего десятилетия не нужен!

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      Рейтинг: +6094

      maior-60 32 минуты назад

      Просто Херкусу нужно "освоить" трансферные деньги. Не думаю, что он клинический идиот, но, видимо, откат за полено уж больно хорош.

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      Рейтинг: +23947

      DOCTOR PENALTY 51 минуту назад

      У Герпеса свой "футбол", как и в Локо. Кто же остановит этого специалиста по "распилу"?

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