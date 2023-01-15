Геркус – инициатор трансфера Дзюбы в «Торпедо». Талалаев сомневается в нужности игрока («Р-Спорт»)

Так, может, полено решило после окончания этого чемпионата "завязать" с футболом и игра за Торпедо - его "лебединая песня".
В данном конкретном случае очень надеюсь, что свою "лебединую песню" полено споёт очень хорошо и ни разу не сфальшивит, внеся свой весомый вклад в то, чтобы такой популярный клуб, точнее, команда ТАКОГО клуба, "команда Стрельцова" не нырнула опять в первую лигу.
Нападающий Артем Дзюба близок к подписанию полугодичного контракта с «Торпедо».
За трансфер выступает президент москвичей Илья Геркус. Однако главный тренер команды Андрей Талалаев сомневается, нужна ли клубу эта сделка.
- Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.
- В ноябре он расторг контракт с турками.
- Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.
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