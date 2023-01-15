Геркус – инициатор трансфера Дзюбы в «Торпедо». Талалаев сомневается в нужности игрока («Р-Спорт»)

Нападающий Артем Дзюба близок к подписанию полугодичного контракта с «Торпедо».

За трансфер выступает президент москвичей Илья Геркус. Однако главный тренер команды Андрей Талалаев сомневается, нужна ли клубу эта сделка.

Дзюба летом подписал соглашение с турецким «Адана Демирспором» как свободный агент.

В ноябре он расторг контракт с турками.

Сейчас Дзюба пытается трудоустроиться в РПЛ.

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