Поттер лично звонил Мудрику, чтобы убедить его в переходе в «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер звонил форварду «Шахтера» Михаилу Мудрику. Англичанин раскрыл украинцу преимущества проекта лондонцев.

В том числе этот диалог повлиял на игрока, и он отказался переходить в «Арсенал», а предпочел «Челси».

Мудрик подпишет контракт с «Челси» до 2030 года с зарплатой 7,5 миллиона евро в год.

Лондонцы заплатят за игрока 70 миллионов евро. Еще 30 – бонусы.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

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