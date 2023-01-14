«Торпедо» на сборе в Тамбове занималось боксом

Капитан «Торпедо» Артем Самсонов рассказал, чем команда занималась на тамбовском сборе.

«В Тамбове мы занимались боксом. Это дает координацию, наверное, в борьбе себя будешь чувствовать по-другому. Думаю, это практикуют многие команды.

Кому я вмазал? Пока только груше, были совсем легкие спарринги. Конечно, мы станем злее, нам надо выкарабкиваться», – сказал Самсонов.

Сейчас «Торпедо» уже проводит сбор в Турции.

Команда идет в РПЛ последней.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

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