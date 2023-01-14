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    «Торпедо» на сборе в Тамбове занималось боксом

    Капитан «Торпедо» Артем Самсонов рассказал, чем команда занималась на тамбовском сборе.

    «В Тамбове мы занимались боксом. Это дает координацию, наверное, в борьбе себя будешь чувствовать по-другому. Думаю, это практикуют многие команды.

    Кому я вмазал? Пока только груше, были совсем легкие спарринги. Конечно, мы станем злее, нам надо выкарабкиваться», – сказал Самсонов.

    • Сейчас «Торпедо» уже проводит сбор в Турции.
    • Команда идет в РПЛ последней.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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