«Торпедо» на сборе в Тамбове занималось боксом

Капитан «Торпедо» Артем Самсонов рассказал, чем команда занималась на тамбовском сборе.
«В Тамбове мы занимались боксом. Это дает координацию, наверное, в борьбе себя будешь чувствовать по-другому. Думаю, это практикуют многие команды.
Кому я вмазал? Пока только груше, были совсем легкие спарринги. Конечно, мы станем злее, нам надо выкарабкиваться», – сказал Самсонов.
- Сейчас «Торпедо» уже проводит сбор в Турции.
- Команда идет в РПЛ последней.
- Сезон РПЛ возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого