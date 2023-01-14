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    «Бешикташ» может отложить трансфер Баринова на лето

    Переход полузащитника Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ» может состояться летом, а не зимой.

    Турецкий клуб готов отложить сделку, если не получится договориться о ее условиях в ближайшие две недели.

    Сообщалось, что «Бешикташ» рассчитывает купить россиянина за сумму не более 5 миллионов евро.

    • 26-летний Баринов – воспитанник «Локо».
    • За главную команду дебютировал в мае 2015 года.
    • С тех пор хавбек провел 169 матчей, забил 7 голов и сделал 8 ассистов.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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