Хави определился с составом «Барселоны» на матч с «Реалом» в Суперкубке Испании

Стал известен тактический план главного тренера «Барселоны» Хави на ближайшее Эль Класико.

Каталонцы сыграют с «Реалом» в финале Суперкубка Испании.

Матч состоится в воскресенье в 22:00 мск.

По информации AS, Хави планирует использовать схему 4-4-2 вместо привычной 4-3-3.

Ожидается, что слева в полузащите сыграет Гави или Педри, на правом фланге обороны – Рональд Араухо, в центре – Жюль Кунде и Андреас Кристенсен.

Планируется возвращение в стартовый состав Серхио Бускетса, а Ансу Фати, вероятно, начнет матч в запасе.

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