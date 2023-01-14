Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Юран оценил перспективы Джикии заиграть в Серии А

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о том, способен ли центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия проявить себя в чемпионате Италии.

    «У меня сомнения, что Джикия смог бы закрепиться в топ‑клубе Серии А. Когда он был моложе, то было больше шансов.

    Итальянский чемпионат очень сильный. В нем собраны лучшие игроки мира, позиция центрального защитника там очень серьезная.

    Плюс, огромная конкуренция среди высококлассных игроков. Поэтому думаю, что сейчас точно Георгию было бы тяжеловато в топ‑клубе.

    В средней команде или чуть ниже – да, смог бы заиграть», – сказал Юран.

    • Джикия в этом сезоне сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
    • Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Лора не прошел, плохо слышу!». Джикия накричал на журналистов из-за вопросов о Промесе 4
    Журналисты – Джикии: «Где Промес?! Где он?!» 1
    Джикия рассказал, что повлияло на падение рейтингов медиафутбола 2
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11