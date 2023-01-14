Юран оценил перспективы Джикии заиграть в Серии А

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран порассуждал о том, способен ли центральный защитник «Спартака» Георгий Джикия проявить себя в чемпионате Италии.

«У меня сомнения, что Джикия смог бы закрепиться в топ‑клубе Серии А. Когда он был моложе, то было больше шансов.

Итальянский чемпионат очень сильный. В нем собраны лучшие игроки мира, позиция центрального защитника там очень серьезная.

Плюс, огромная конкуренция среди высококлассных игроков. Поэтому думаю, что сейчас точно Георгию было бы тяжеловато в топ‑клубе.

В средней команде или чуть ниже – да, смог бы заиграть», – сказал Юран.

Джикия в этом сезоне сделал 2 ассиста в 21 матче.

Контракт 29-летнего футболиста со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Его рыночная стоимость – 8 миллионов евро.

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