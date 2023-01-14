Говорят, сумма отступных за лучшего бомбардира РПЛ для «Зенита» в пять раз меньше, чем для остальных. А так можно?

Один из главных трансферов этой зимы – переход лучшего бомбардира Владимира Писарского (вы точно знаете его по фамилии «Сычевой», он изменил ее в честь отчима, который вырастил его) из «Оренбурга» в «Крылья Советов». За первую часть сезона он в 15 матчах забил 14 голов, а некоторое время назад «Крылья» заплатили за него 1,35 млн евро.

Сейчас в медиа много информации, что в контракте Писарского с «Крыльями» есть отступные. Почему вдруг есть такой пункт?

Что известно об отступных для «Зенита» в контракте Писарского?

Пока что это инсайд, но такой величины, что его обсуждают официальные представители. Вот данные в буллитах:

• Впервые об этом написал «РБ Спорт», когда клубы только договаривались о трансфере. Правда, тогда не было никаких комментариев от официальных представителей.

• В начале января была конкретика от «Чемпионата»: отступные за Писарского для «Зенита» в пять раз меньше, чем для других клубов.

• 13 января в телеграм-канале инсайдера Ивана Карпова появилась такая информация. Сумма выкупа Писарского для «Зенита» составляет 200 млн рублей, для остальных клубов – 1 млрд. И на включении этого пункта в контракт настаивал сам Писарский.

Вообще ранее, по словам Карпова, «Зенит» всерьез обсуждал с Писарским прямой трансфер. Но игрока не устроил вариант с зарплатой в 2 млн рублей в месяц и обратной арендой в «Оренбург».

Представители Писарского отказались от комментариев этой информации. Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сказал об этом так: «Для «Зенита» отступные за Сычевого в пять раз меньше, чем для других клубов РПЛ? Нам неинтересны условия контракта Сычевого с «Крыльями Советов».

А так можно вообще?

Можно, если это действительно желание игрока. Представители игрока могут просить специальную сумму выкупа для определенных клубов или клубов из определенных чемпионатов. Те же полномочия есть и у клубов-покупателей. Иногда даже на это жалуются агенты. Например, Жорже Мендеш рассказывал: «Иногда футболисты, подписывая контракт с новым клубом, просят, чтобы те включили вполне реальную сумму выкупа для клубов повыше. Это нормальная практика, которая, к сожалению, часто не приветствуется клубами-покупателями. Это, на их взгляд, обесценивает, уважение игроков к ним».

Вот несколько примеров таких историй с отступными из разных чемпионатов:

1. Отступные в контракте Эрлинга Холанда с «Боруссией» составляли 60 млн евро – именно столько потратил «Манчестер Сити» на официальный переход игрока. С другой стороны, дальше он прописал большие бонусы и комиссионные.

2. Анхель Ди Марии при переходе в «ПСЖ» попросил вписать сумму отступные в 65 млн евро для одного клуба – «Реала». Об этом говорил L’Equipe.

3. Практика отступных распространена все же больше для клубов из определенных чемпионатов (а не для определенных клубов). Она есть даже в России. Например, сейчас медиа обсуждают переход Арсена Захаряна в «Челси». В разное время источники писали (например, вот новость у «Чемпионата»), что сумма выкупа Захаряна для иностранных клубов составляет 15 млн евро. Именно столько и предложил «Челси».

Все трансферы РПЛ этой зимы

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Фото: официальный сайт «Оренбурга», официальный сайт «Крыльев Советов»