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    Отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовцы готовы платить форварду 300 миллионов в год

    Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассматривает предложение от «Аль-Хиляля».

    Сообщалось, что саудовский клуб готов платить игроку 300 миллионов долларов в год.

    По информации Daily Mail, отец аргентинца Хорхе Месси находится в Эр-Рияде, где ведет переговоры с «Аль-Хилялем».

    • «Аль-Хиляль» – главный соперник «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии.
    • Ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду и сделал португальца самым высокооплачиваемым игроком в мире.
    • Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

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    Источник: Daily Mail

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    12.01.2023 22:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1023

      Лфшт 52 минуты назад

      А они там потом нормально смогут в глаза своему же населению смотреть, после таких зарплат ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      JohnyDi15 1 час назад

      Представьте, топовый чемпионат будет в Саудовской Аравии))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2680

      BlackMurder > JohnyDi15 1 час назад

      Да че такого то, они там все в бабле купаются, они наверное в сортиры ходят из янтаря и золота

      1
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