Отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовцы готовы платить форварду 300 миллионов в год

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассматривает предложение от «Аль-Хиляля».

Сообщалось, что саудовский клуб готов платить игроку 300 миллионов долларов в год.

По информации Daily Mail, отец аргентинца Хорхе Месси находится в Эр-Рияде, где ведет переговоры с «Аль-Хилялем».

«Аль-Хиляль» – главный соперник «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии.

Ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду и сделал португальца самым высокооплачиваемым игроком в мире.

Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.

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