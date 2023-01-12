Отец Месси ведет переговоры с «Аль-Хилялем». Саудовцы готовы платить форварду 300 миллионов в год

А они там потом нормально смогут в глаза своему же населению смотреть, после таких зарплат ?
Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси рассматривает предложение от «Аль-Хиляля».
Сообщалось, что саудовский клуб готов платить игроку 300 миллионов долларов в год.
По информации Daily Mail, отец аргентинца Хорхе Месси находится в Эр-Рияде, где ведет переговоры с «Аль-Хилялем».
- «Аль-Хиляль» – главный соперник «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии.
- Ранее «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду и сделал португальца самым высокооплачиваемым игроком в мире.
- Контракт Месси с «ПСЖ» истекает летом.
Получи до 10 000 рублей за регистрацию