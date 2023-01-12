«Ахмат» подписал двух легионеров

«Ахмат» объявил о трансфере двух иностранных футболистов.

«Центральный защитник из Боснии и Герцеговины Милош Шатара и центральный полузащитник из Черногории Заим Диванович заключили контракты с грозненским клубом на три с половиной года.

Оба футболиста выступали за «Шахтер» из Солигорска, который ранее тренировал главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев», – сообщает пресс-служба грозненского клуба.

«Ахмат» идет на 6-м месте в РПЛ.

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