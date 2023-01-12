Промес приехал на медосмотр футболистов «Спартака»

Сериал набирает обороты...
Изначально "по информации «СЭ», Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям", т.е. медосмотр уже прошёл, весь больной, на сбор ехать нельзя, только обратно домой.
Теперь "приехал на медосмотр" для подтверждения ранее поставленного "СЭ" диагноза или для его опровержения?
P.S. Будем посмотреть..................
Нападающий «Спартака» Квинси Промес сегодня находится вместе с командой.
31‑летний голландец приехал на медосмотр футболистов, предшествующий первому зимнему сбору в ОАЭ.
- По информации «СЭ», Промес пропустит первый сбор «Спартака» по медицинским показателям.
- Не исключено, что он мог не поехать на сбор «Спартака» в ОАЭ из-за риска экстрадиции в Нидерланды.
- В этом сезоне вингер забил 17 голов и сделал 7 ассистов в 23 матчах.
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