Потенциальный новичок «Зенита» Педро выступает за юношескую сборную Бразилии под именем Педриньо

А зачем он нужен? Дзюба же ушёл из Зенита.
«Зенит» приобрел у «Коринтианса» право приоритетного выкупа нападающего Педро.
Примечательно, что 16-летний футболист выступает за юношескую сборную Бразилии под именем Педриньо.
Фото: соцсети Педро.
- Педро – левый вингер.
- Он вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
- «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.
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