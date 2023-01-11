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    Потенциальный новичок «Зенита» Педро выступает за юношескую сборную Бразилии под именем Педриньо

    «Зенит» приобрел у «Коринтианса» право приоритетного выкупа нападающего Педро.

    Примечательно, что 16-летний футболист выступает за юношескую сборную Бразилии под именем Педриньо.

    Фото: соцсети Педро.

    • Педро – левый вингер.
    • Он вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.
    • «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +23942

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А зачем он нужен? Дзюба же ушёл из Зенита.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12149

      ВетеR 1 час назад

      сколько же в россии этих пед...о ?))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +499

      Болотоход 1 час назад

      аххахаха_))))) не поймут люди!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +132

      Chicha 1 час назад

      Как раз для Зенита.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +27942

      JTherry 1 час назад

      "ценное" приобретение в виде очередной пед.риньо для бом.жей - даже Бомба блокирует ЭТО...)) один такой уже сбежал от проводниц...

      2
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      Рейтинг: +16758

      Barmaleushka 2 часа назад

      Крайне ценная инфа для фсейстраны . Ща повылазят - блеснуть "остроумием".

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      Рейтинг: +3373

      Ziklop 2 часа назад

      пе.др.иньо это маленький педро? подрастет станет дон Педро!

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