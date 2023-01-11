Главный врач сборной России Вартапетов назначен на аналогичную должность в «Черноморец»

Новым главой медицинского департамента новороссийского «Черноморца» стал Михаил Вартапетов. Он занимает аналогичную должность в сборной России.
Вартапетов ранее более десяти лет проработал в «Спартаке».
- «Черноморец» лидирует в своей группе Второй лиги.
- Команду возглавляет Константин Зырянов.
- До прихода в спортивную медицину Михаил Гургенович 19 лет работал врачом скорой помощи, спасал жертв катастроф и терактов, а также был главным травматологом скорой помощи города Москвы.
Фото: телеграм-канал «Черноморца».
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Источник: «Бомбардир»