Главный врач сборной России Вартапетов назначен на аналогичную должность в «Черноморец»

Новым главой медицинского департамента новороссийского «Черноморца» стал Михаил Вартапетов. Он занимает аналогичную должность в сборной России.

Вартапетов ранее более десяти лет проработал в «Спартаке».

«Черноморец» лидирует в своей группе Второй лиги.

Команду возглавляет Константин Зырянов.

До прихода в спортивную медицину Михаил Гургенович 19 лет работал врачом скорой помощи, спасал жертв катастроф и терактов, а также был главным травматологом скорой помощи города Москвы.

Фото: телеграм-канал «Черноморца».

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