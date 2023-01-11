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    Гендиректор «Зенита» посоветовал посмотреть в интернете все видео с 16-летним Педро

    Гендиректор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал приобретение клубом приоритетного права на выкуп нападающего Педро у «Коринтианса»

    — Педро Энрике — это вложение в будущее?

    — Я советую посмотреть все видео, которые есть в интернете про этого игрока. Посмотрим, как он будет играть за сборную Бразилии до 20 лет.

    Ему, как я уже сказал, нет 18 лет. А значит, по действующим правилам, он может стать игроком «Зенита», когда ему исполнится 18 лет, а до этого ещe 1,5 года.

    • «Зенит» также обменял нападающего Юри Алберто на полузащитника Ду Кейроса и защитника Роберто Ренана.
    • Педро – левый вингер.
    • 16-летний игрок вызван в сборную Бразилии U-20 для участия в чемпионате Южной Америки среди молодежных команд.

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    Источник: «Матч ТВ»

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