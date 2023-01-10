Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Арсенал» близок к покупке Мудрика за 100 миллионов

    «Арсенал» почти договорился о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.

    Стороны близки к пониманию, что сумма сделки с учетом бонусов достигнет 100 миллионов евро.

    В «Арсенале» уверены, что украинец присоединится к ним, поскольку «Челси» переключил внимание на Жоау Фелиша из «Атлетико».

    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Арсенал» уверен в подписании украинца Мудрика
    Мудрик предпочитает перейти в «Арсенал», а не в «Челси»
    «Челси» определился с альтернативой Мудрику
    Источник: Get French Football News

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:57
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14124

      Skull_Boy 6 минут назад

      Цена этого Мудрика в потолок 20 млн и если его подпишут, то символ дебила будет у Арсенала, а пока МЮ в лидерах

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2677

      BlackMurder 7 минут назад

      Сотка за украинца) гениально, Челси то правильно сделали

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      rturtuevv 11 минут назад

      Найди себе дeвкy на ночь (без шлюх и разводил), здесь девушки ищут только сeкcа, многие готовы на эксперименты.------- https://min.lc/sisy

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +658

      Mityai90 41 минуту назад

      Заплатят мортирами?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      lisal 1 час назад

      Это очень ДОРОГО!!! Этот трансфер если состоится будет как была покупка ПЕПЕ, дорого и без толку. Как бы я хотел ошибатся.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2139

      Dr.Metal 1 час назад

      Дебилы

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11