«Арсенал» близок к покупке Мудрика за 100 миллионов

«Арсенал» почти договорился о трансфере вингера «Шахтера» Михаила Мудрика.
Стороны близки к пониманию, что сумма сделки с учетом бонусов достигнет 100 миллионов евро.
В «Арсенале» уверены, что украинец присоединится к ним, поскольку «Челси» переключил внимание на Жоау Фелиша из «Атлетико».
- В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
- Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.
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Источник: Get French Football News