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    Жена Алвеса прокомментировала обвинения в адрес своего мужа в сексуальных домогательствах

    Джоана Санс, супруга защитника «Пумаса» Дани Алвеса, встала на защиту своего мужа.

    • 39-летнего футболиста обвинили в сексуальных домогательствах.
    • Женщина утверждает, что бразилец засунул ей руку под нижнее белье.
    • Инцидент якобы произошел в Барселоне в ночном клубе.

    «Дани решил встретиться с друзьями, чтобы отвлечься от чемпионата мира. Он танцевал и наслаждался музыкой. В этом нет ничего плохого.

    Я много раз видела женщин, подходивших к моему мужу и пытавшихся ему что-то предложить прямо на моих глазах.

    Если они так поступают при мне, боюсь представить, что бывает, когда меня нет рядом.

    Я знаю, кто мой муж, и знаю, как я с ним познакомилась. Я знаю, насколько он уважителен ко всем», – сказала жена Алвеса.

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    Источник: Antena3

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