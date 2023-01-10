Агент: «Если Россия перейдет в Азию, то из «Зенита» уйдет не только Вендел»

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал возможные последствия перехода РФС из УЕФА в Азию.
– СМИ пишут, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита». Допускаете, что это реально или скорее агентские игры?
– Да все возможно. Если мы перейдем в Азиатскую конфедерацию, то уйдет не только Вендел.
– Но вы согласны, что возможный уход Вендела – огромная потеря для команды Семака?
– Мне кажется, системообразующим футболистом в составе сине-бело-голубых является Барриос. Вендел играет важную роль в «Зените», не спорю. Но, повторюсь, времени еще много. У «Зенита» есть ресурсы, есть деньги для покупок.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
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Источник: «Спорт-Экспресс»