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  • Агент: «Если Россия перейдет в Азию, то из «Зенита» уйдет не только Вендел»

Агент: «Если Россия перейдет в Азию, то из «Зенита» уйдет не только Вендел»

10 января 2023, 10:55
2

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал возможные последствия перехода РФС из УЕФА в Азию.

– СМИ пишут, что Вендел раздумывает об уходе из «Зенита». Допускаете, что это реально или скорее агентские игры?

– Да все возможно. Если мы перейдем в Азиатскую конфедерацию, то уйдет не только Вендел.

– Но вы согласны, что возможный уход Вендела – огромная потеря для команды Семака?

– Мне кажется, системообразующим футболистом в составе сине-бело-голубых является Барриос. Вендел играет важную роль в «Зените», не спорю. Но, повторюсь, времени еще много. У «Зенита» есть ресурсы, есть деньги для покупок.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Комментарии (2)
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odessakmv
1673346997
... но и Семак... тренировать не может, а обезьянок не будет, чтобы их тасовать....
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nemolod
1673347920
Из-за санкций клубы РПЛ стали перевалочным футбольным местом для легионеров,где можно поиграть особо не напрягаясь,да еще неплохо подзаработать,а теперь еще можно в любой момент контракт приостановить! Кроме того,в условиях изоляции уровень РПЛ будет с каждым годом падать соответственно уменьшиться число мастеровитых легов,а те,которые еще остались будут стараться как можно быстрее уезжать в европейские клубы даже если РФС никуда не перейдет (в чем сам не сомневаюсь)!
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