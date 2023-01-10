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    «Легенда нашего клуба и мирового футбола». «Реал» сделал заявление о завершении карьеры Бэйла

    «Реал» выступил с заявлением после объявления Гарета Бэйла о завершении карьеры.

    «Учитывая заявление Гарета Бэйла об уходе из профессионального футбола, «Реал» хочет выразить свою благодарность, восхищение и любовь к великой легенде нашего клуба и мирового футбола.

    Бэйл был частью нашей команды на одном из самых успешных этапов в нашей истории и навсегда запомнится яркими моментами последнего десятилетия.

    Это его гол после незабываемого забега в финале Кубка Короля в 2014 году, его важнейший гол в финале Лиги чемпионов в Лиссабоне в 2014 году, его голы в финале Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, особенно ударом через себя, который навсегда останется в памяти всех любителей футбола.

    Его фигура навсегда будет связана с историей нашего клуба.

    Удачи, Гарет! Шлем наилучшие пожелания тебе и твоей семье», – говорится в заявлении «Реала».

    • «Лос-Анджелес» – последний клуб Бэйла.
    • Бэйл – пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе «Реала».

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    Источник: сайт «Реала»

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