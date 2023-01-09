Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Клуб АПЛ договорился об аренде Фелиша

    Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш, вероятно, продолжит карьеру в Англии.

    «Челси» достиг устной договоренности об аренде 23-летнего футболиста.

    Ожидается, что сделка обойдется лондонскому клубу в 11 миллионов евро.

    На португальца также претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    • Рыночная стоимость Фелиша – 50 миллионов евро.
    • «Атлетико» покупал его за 127 миллионов в 2019 году.
    • В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    «Манчестер Юнайтед» отказался от аренды Фелиша. Клуб выбирает между тремя форвардами 2
    Главные трансферные интриги зимы: Фелиш в АПЛ, трансфер «Челси» на 100+ млн 1
    Фелиш установил личный рекорд в Примере
    Источник: The Athletic

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:19
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12227

      DeStar 1 час назад

      нахрен он челси. ДАже зиеш лучше

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11