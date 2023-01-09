Клуб АПЛ договорился об аренде Фелиша

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш, вероятно, продолжит карьеру в Англии.

«Челси» достиг устной договоренности об аренде 23-летнего футболиста.

Ожидается, что сделка обойдется лондонскому клубу в 11 миллионов евро.

На португальца также претендовали «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Рыночная стоимость Фелиша – 50 миллионов евро.

«Атлетико» покупал его за 127 миллионов в 2019 году.

В этом сезоне форвард забил 5 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.

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