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    «ПСЖ» подтвердил, что сыграет со звездами «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля». Месси и Роналду встретятся впервые с 2020 года

    «ПСЖ» подтвердил, что сыграет с командой звезд «Аль-Хилаля» и «Аль-Насра» во время тура по Ближнему Востоку.

    Матч состоится 19 января на Международном стадионе имени Короля Фахда. Затем «ПСЖ» вернется в Париж.

    • Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси и форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду встретятся на поле впервые с декабря 2020 года.
    • Тогда «Ювентус» разгромил «Барселону» (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов.
    • Роналду сделал в том матче дубль.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +21

      НедраЧили 26 минут назад

      ПСЖ со "звездами" Аль - Настра LOL ))) Наоборот же должно быть )))

      Аль-Наср со звездами ПСЖ - так правильнее

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