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    Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров

    Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о результативности Квинси Промеса.

    «По силам ли Промесу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди легионеров до конца текущего сезона? Будет так играть, как сейчас, всe у него получится.

    Главное – держать этот уровень, чего я ему и желаю», – заявил Романцев.

    • Сейчас у Промеса 82 гола в РПЛ.
    • Рекорд делят Вагнер Лав и Сердар Азмун – у обоих по 85.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 11:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +862

      SLADE2019 1 час назад

      Конечно по силам. Для элементарной арифметики не надо большим специалистом быть.

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      Рейтинг: +82

      То ли ещё будет > SLADE2019 15 минут назад

      А сколько там требуется ему забить?

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