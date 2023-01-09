Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров

Конечно по силам. Для элементарной арифметики не надо большим специалистом быть.
Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о результативности Квинси Промеса.
«По силам ли Промесу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди легионеров до конца текущего сезона? Будет так играть, как сейчас, всe у него получится.
Главное – держать этот уровень, чего я ему и желаю», – заявил Романцев.
- Сейчас у Промеса 82 гола в РПЛ.
- Рекорд делят Вагнер Лав и Сердар Азмун – у обоих по 85.
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