Романцев оценил шансы Промеса стать лучшим бомбардиром в истории РПЛ среди легионеров

Экс-тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о результативности Квинси Промеса.

«По силам ли Промесу стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России среди легионеров до конца текущего сезона? Будет так играть, как сейчас, всe у него получится.

Главное – держать этот уровень, чего я ему и желаю», – заявил Романцев.

Сейчас у Промеса 82 гола в РПЛ.

Рекорд делят Вагнер Лав и Сердар Азмун – у обоих по 85.

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