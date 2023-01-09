«Похоже на приезд Пеле в США». Тренер «Аль-Насра» – о подписании Роналду

Главный тренер «Аль-Насра» Руди Гарсия высказался о трансфере нападающего Криштиану Роналду.
«Это немного похоже на приезд Пеле в США. Особенно это касается развития футбола, спорта и культуры в Саудовской Аравии.
Это здорово для «Аль-Насра» и для Саудовской Аравии в целом.
Роналду – больше чем игрок. Это один из лучших футболистов мира», – заявил Гарсия.
- «Аль-Наср» подписал португальца в качестве свободного агента.
- Роналду заключил контракт до 2025 года.
- Он стал самым высокооплачиваемым игроком в мире.
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Источник: Fox Sports