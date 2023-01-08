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    Серия А. «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), Миранчука выпустили на 63-й минуте

    «Торино» в 17-м туре чемпионата Италии обменялся голами с «Салернитаной». У гостей забил Антонио Санабрия.

    Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте.

    У «Салернитаны» забил бывший игрок «Краснодара» Тонни Вилена.

    Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

    Италия. Серия А. 17-й тур

    Салернитана – Торино – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Санабрия, 36; 1:1 – Вилена, 49.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +969

      Fialet 5 минут назад

      Даже в сраном Торино Миранчук лишь выходит на замену, а какой то "знаток" Камоцци сказал, что Миранчук круче Головина.

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