Серия А. «Торино» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), Миранчука выпустили на 63-й минуте

Даже в сраном Торино Миранчук лишь выходит на замену, а какой то "знаток" Камоцци сказал, что Миранчук круче Головина.
«Торино» в 17-м туре чемпионата Италии обменялся голами с «Салернитаной». У гостей забил Антонио Санабрия.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук вышел на замену на 63-й минуте.
У «Салернитаны» забил бывший игрок «Краснодара» Тонни Вилена.
Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.
Италия. Серия А. 17-й тур
Салернитана – Торино – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Санабрия, 36; 1:1 – Вилена, 49.
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