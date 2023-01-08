Суперлига. «Карагюмрюк» упустил победу над «Коньяспором» (3:3). Оздоев забивает 2-ю неделю подряд

«Карагюмрюк» в 18-м туре чемпионата Турции сыграл вничью с «Коньяспором». Гости ушли от поражения на 90+5 минуте.

Команда Андреа Пирло вела в счете 2:0.

Полузащитник «Карагюмрюка» Магомед Оздоев забил во втором матче из трех последних.

Обе команды идут в середине таблицы – вне зон вылета и еврокубков.

Турция. Суперлига. 18-й тур

Карагюмрюк – Коньяспор – 3:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Оздоев, 7; 2:0 – Дианье, 33; 2:1 – Диуф, 65; 2:2 – Диуф, 72; 3:2 – Фрай, 88; 3:3 – Диуф, 90+5.

Календарь Суперлиги

Турнирная таблица Суперлиги

Получи до 10 000 рублей за регистрацию