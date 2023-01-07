Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Брат Лички войдет в штаб «Оренбурга»

    Брат главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички Марио получит должность в клубе.

    «У клуба твердое намерение продлить контакт с Марцелом Личкой. Его брат Марио Личка тоже будет работать тренером в клубе. В ближайшие дни мы будем работать над контрактом с ним.

    Он присоединится к команде на сборах в Арабских Эмиратах, там же ему будет предложено подписать контракт», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

    • Личка в прошлом году вернул «Оренбург» в РПЛ.
    • Тренер в Оренбурге с 2020 года.
    • Сезон возобновится в марте.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    В «Оренбурге» сообщили о выкупе футболиста «Зенита» 2
    Семшов назвал главное открытие года в российском футболе
    Самые большие неожиданности года: текст, в котором рядом стоят «Спартак» и Мбаппе 2
    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11