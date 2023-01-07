Брат Лички войдет в штаб «Оренбурга»

Брат главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички Марио получит должность в клубе.

«У клуба твердое намерение продлить контакт с Марцелом Личкой. Его брат Марио Личка тоже будет работать тренером в клубе. В ближайшие дни мы будем работать над контрактом с ним.

Он присоединится к команде на сборах в Арабских Эмиратах, там же ему будет предложено подписать контракт», – сказал президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

Личка в прошлом году вернул «Оренбург» в РПЛ.

Тренер в Оренбурге с 2020 года.

Сезон возобновится в марте.

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