Президент «Коринтианса»: «Мы приглашали Роналду, но «Аль-Наср» дал ему в 20 раз больше денег»

Дуилио Монтейро Алвес, президент бразильского «Коринтианса», сообщил, почему в команду не перешел Криштиану Роналду.

«Мы делали предложение Роналду. Мы были готовы повторить его зарплату в «Манчестер Юнайтед». Однако «Аль-Наср» был готов платить в 20 раз больше», – сказал Монтейро Алвес.

Португалец перешел в «Аль-Наср» в декабре как свободный агент.

Роналду еще не дебютировал за «Аль-Наср».

«Аль-Наср» с отрывом лидирует в чемпионате.

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