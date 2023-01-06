Президент «Коринтианса»: «Мы приглашали Роналду, но «Аль-Наср» дал ему в 20 раз больше денег»

Дуилио Монтейро Алвес, президент бразильского «Коринтианса», сообщил, почему в команду не перешел Криштиану Роналду.
«Мы делали предложение Роналду. Мы были готовы повторить его зарплату в «Манчестер Юнайтед». Однако «Аль-Наср» был готов платить в 20 раз больше», – сказал Монтейро Алвес.
- Португалец перешел в «Аль-Наср» в декабре как свободный агент.
- Роналду еще не дебютировал за «Аль-Наср».
- «Аль-Наср» с отрывом лидирует в чемпионате.
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Источник: Band.uol.com