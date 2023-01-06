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  • Президент «Коринтианса»: «Мы приглашали Роналду, но «Аль-Наср» дал ему в 20 раз больше денег»

Президент «Коринтианса»: «Мы приглашали Роналду, но «Аль-Наср» дал ему в 20 раз больше денег»

6 января 2023, 23:54

Дуилио Монтейро Алвес, президент бразильского «Коринтианса», сообщил, почему в команду не перешел Криштиану Роналду.

«Мы делали предложение Роналду. Мы были готовы повторить его зарплату в «Манчестер Юнайтед». Однако «Аль-Наср» был готов платить в 20 раз больше», – сказал Монтейро Алвес.

  • Португалец перешел в «Аль-Наср» в декабре как свободный агент.
  • Роналду еще не дебютировал за «Аль-Наср».
  • «Аль-Наср» с отрывом лидирует в чемпионате.

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Источник: Band.uol.com
Бразилия. Серия А Португалия. Примейра Коринтианс Аль-Наср Роналду Криштиану
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