Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Президент «Коринтианса»: «Мы приглашали Роналду, но «Аль-Наср» дал ему в 20 раз больше денег»

    Дуилио Монтейро Алвес, президент бразильского «Коринтианса», сообщил, почему в команду не перешел Криштиану Роналду.

    «Мы делали предложение Роналду. Мы были готовы повторить его зарплату в «Манчестер Юнайтед». Однако «Аль-Наср» был готов платить в 20 раз больше», – сказал Монтейро Алвес.

    • Португалец перешел в «Аль-Наср» в декабре как свободный агент.
    • Роналду еще не дебютировал за «Аль-Наср».
    • «Аль-Наср» с отрывом лидирует в чемпионате.

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Роналду во время просмотра матча «Аль-Насра» занимался на велотренажере 5
    Дебют Роналду за «Аль-Наср» отложен. Португалец не сыграет с «Аль-Таи» 2
    Стало известно, кто будет тренером команды Роналду в матче с «ПСЖ» Месси 1
    Источник: Band.uol.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.01.2023 23:54
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1985

      DMитрий 2 часа назад

      Петрович, завхоз местного ЖЕКа сообщил, что мы тоже его приглашали, но «Аль-Наср» дал в 1 000 000... раз больше. Вот так бодНасрал Аль-Наср.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11