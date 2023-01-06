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    Стало известно, кто будет тренером команды Роналду в матче с «ПСЖ» Месси

    Аргентинец Марсело Гальярдо возглавит команду из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в товарищеском матче с «ПСЖ».

    «Я буду руководить командой из игроков «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» в матче с «ПСЖ», который пройдeт 19 января. Скоро увидимся», — цитирует аргентинца в соцсетях владелец испанской «Альмерии» Турки Аль-Альших.

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    Источник: «Бомбардир»

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