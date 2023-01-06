Стало известно, кто будет тренером команды Роналду в матче с «ПСЖ» Месси

Аргентинец Марсело Гальярдо возглавит команду из лучших игроков «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля» в товарищеском матче с «ПСЖ».

«Я буду руководить командой из игроков «Аль-Хиляля» и «Аль-Насра» в матче с «ПСЖ», который пройдeт 19 января. Скоро увидимся», — цитирует аргентинца в соцсетях владелец испанской «Альмерии» Турки Аль-Альших.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого нападающий выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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