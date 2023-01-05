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  • «Арсенал» не будет платить 100 миллионов за Мудрика. Клуб уже нашел альтернативу украинцу

«Арсенал» не будет платить 100 миллионов за Мудрика. Клуб уже нашел альтернативу украинцу

5 января 2023, 23:47
5

Переход вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Арсенал» находится на грани срыва.

Украинский клуб поднял цену на собственного воспитанника до 100 миллионов евро после того, как в гонку за него включился «Челси».

В «Арсенале» считают такие условия неприемлемыми – они не будут столько платить за игрока без серьезного опыта на топ-уровне.

Если сделка по Мудрику окончательно сорвется, лондонцы постараются купить Каору Митому из «Брайтона», чей трансфер обойдется гораздо дешевле.

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Источник: Football.London
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Челси Арсенал Шахтер Брайтон Мудрик Михаил Митома Каору
Комментарии (5)
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сутулая собака и лисы
1672952606
парень явно хочет в арсенал, тут и зинченко и молодой конкурентный состав. нет, 100 лямов требуют. не а обиду украинцам, но в руководстве вашего шахтёра какие-то хох-лы.
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DOCTOR PENALTY
1672954179
Какие 100 млн?... Даже не смешно.
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Maxi_7
1672956334
Вот это правильная позиция, тем более, что и Челси скорее всего 100 лямов за него также платить и не собирался в принципе, а включился в гонку так для вида, чтобы насолить конкурентам, дабы те раскошелились и потеряли больше денег, это тоже излюбленная тактика клубов. Как бы то ни было, сам Мудрик хочет в Арсенал, это уже известный факт, в нынешний помойный Челси при всём уважении к болельщикам сейчас смысла идти абсолютно никакого нет, так что, думаю, договорятся на адекватной цене с Арсеналом.
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alefreddy
1672961976
планка просто запредельная
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ArReal
1672997138
Этого Мудрика хотели продать в Брайтон за 15 лямов, потом нарисовался Эвертон и предложил 30 , и тут Манчестер купил АНтони за 95))Из Шахтера , в связи с известной ситуацией, уехало много иностранцев в общей сумме лямов на 150-200....В итоге они хотят 21летним парнем, который стоит от силы 20-ку, компенсировать разом все потери))Если прокатит, найдут таких идиотов, смешно конечно будет, но... А если не прокатит - загубят ему карьеру!
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