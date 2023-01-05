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    «Арсенал» не будет платить 100 миллионов за Мудрика. Клуб уже нашел альтернативу украинцу

    Переход вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Арсенал» находится на грани срыва.

    Украинский клуб поднял цену на собственного воспитанника до 100 миллионов евро после того, как в гонку за него включился «Челси».

    В «Арсенале» считают такие условия неприемлемыми – они не будут столько платить за игрока без серьезного опыта на топ-уровне.

    Если сделка по Мудрику окончательно сорвется, лондонцы постараются купить Каору Митому из «Брайтона», чей трансфер обойдется гораздо дешевле.

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    Источник: Football.London

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    05.01.2023 23:47
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2146

      Maxi_7 40 минут назад

      Вот это правильная позиция, тем более, что и Челси скорее всего 100 лямов за него также платить и не собирался в принципе, а включился в гонку так для вида, чтобы насолить конкурентам, дабы те раскошелились и потеряли больше денег, это тоже излюбленная тактика клубов.
      Как бы то ни было, сам Мудрик хочет в Арсенал, это уже известный факт, в нынешний помойный Челси при всём уважении к болельщикам сейчас смысла идти абсолютно никакого нет, так что, думаю, договорятся на адекватной цене с Арсеналом.

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      Рейтинг: +23889

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Какие 100 млн?... Даже не смешно.

      1
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      Рейтинг: +1077

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      парень явно хочет в арсенал, тут и зинченко и молодой конкурентный состав.
      нет, 100 лямов требуют.

      не а обиду украинцам, но в руководстве вашего шахтёра какие-то хох-лы.

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