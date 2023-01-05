«Арсенал» не будет платить 100 миллионов за Мудрика. Клуб уже нашел альтернативу украинцу

Переход вингера «Шахтера» Михаила Мудрика в «Арсенал» находится на грани срыва.

Украинский клуб поднял цену на собственного воспитанника до 100 миллионов евро после того, как в гонку за него включился «Челси».

В «Арсенале» считают такие условия неприемлемыми – они не будут столько платить за игрока без серьезного опыта на топ-уровне.

Если сделка по Мудрику окончательно сорвется, лондонцы постараются купить Каору Митому из «Брайтона», чей трансфер обойдется гораздо дешевле.

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