«Шахтер» назвал новую цену на Мудрика

«Шахтер» увеличил цену, за которую готов продать полузащитника Михаила Мудрика.

По информации Goal, после вступления «Челси» в гонку за украинским футболистом цена на игрока выросла до 100 миллионов евро.

Ранее «Арсенал» сделал предложение «Шахтеру» на 70 миллионов евро с учетом бонусов.

В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.

Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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