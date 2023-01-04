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    «Шахтер» назвал новую цену на Мудрика

    «Шахтер» увеличил цену, за которую готов продать полузащитника Михаила Мудрика.

    По информации Goal, после вступления «Челси» в гонку за украинским футболистом цена на игрока выросла до 100 миллионов евро.

    Ранее «Арсенал» сделал предложение «Шахтеру» на 70 миллионов евро с учетом бонусов.

    • В этом сезоне Мудрик забил 10 голов и сделал 8 ассистов в 18 матчах.
    • Рыночная стоимость 21-летнего футболиста – 40 миллионов евро.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1304

      Lilipyt 7 минут назад

      В Шахтере возможность продать игрока за 70 млн так вскружила голову что пошли ва банк и поставили более невероятную цену. Много футболистов так сгинуло из-за жадности директоров.

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